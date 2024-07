Explosivos foram encontrados no carro de suspeito de atirar contra Trump, diz jornal

O suspeito de atirar contra o ex-presidente Donald Trump neste sábado (13) tinha dois dispositivos explosivos no próprio carro, que foi estacionado em local próximo ao comício do atual candidato republicano à presidência dos EUA. A informação é do Wall Street Journal.

Conforme o jornal, a polícia recebeu diversas denúncias acerca de pacotes suspeitos que estavam perto de onde esteve o atirador, Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, eleitor registrado do mesmo partido de Trump.

As denúncias levaram o órgão a enviar técnicos especializados em explosivos ao local. Na casa do atirador, um terceiro dispositivo explosivo teria sido encontrado, segundo o jornal New York Times.

Lá, investigadores também entraram em contato com a família do atirador, que foi morto na ação. O fuzil utilizado pelo suspeito teria sido comprado pelo pai dele, conforme pessoa ligada à investigação.