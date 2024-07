Espectador morto em atentado contra Trump tinha 50 anos e tentou proteger família de tiros

O atentado contra o ex-presidente Donald Trump no sábado (13), em Butler, no estado da Pensilvânia, resultou na morte de um homem de 50 anos. Ele era um dos espectadores do comício que ocorria no momento dos tiros.

Corey Comperatore, de 50 anos, atuou anteriormente como chefe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Buffalo Township. A família dele fez uma postagem no Facebook lamentando o ocorrido.

"O ódio por um homem tirou a vida do homem que mais amamos", lamentou Dawn, irmã da vítima, em um post na rede social feito neste domingo (14).

De acordo com a irmã de Corey, ele morreu enquanto tentava proteger a filha e a mulher dos tiros. Eles estavam sentados por trás de Donald Trump.

A filha de Corey, Allyson, também deixou sua homenagem ao pai nas redes sociais: "morreu como um super-herói na vida real". Além do homem, outras duas pessoas ficaram gravemente feridas no atentado do último sábado (13).

O atentado ocorreu durante um comício de Donald Trump. O autor dos disparos foi morto pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos. Ele foi identificado pelo FBI como Thomas Matthew Crook, de 20 anos.

De acordo com o órgão, o atirador disparou várias vezes contra o palco do evento e estava posicionado sobre um telhado a 120 metros de distância do palco do comício, com um fuzil AR-15.

Donald Trump, candidato republicano às eleições de novembro, foi atingido na parte superior da orelha direita. O caso é investigado pelo FBI como tentativa de assassinato.