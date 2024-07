Biden faz pronunciamento sobre ataque a Trump e diz que diferenças devem ser resolvidas nas urnas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um pronunciamento na noite deste domingo (14) sobre o atentado contra o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, em um comício na Pensilvânia, ocorrido no último sábado (13).

O comunicado foi feito diretamente do Salão Oval da Casa Branca – o que reafirma a seriedade do pronunciamento, já que o escritório é utilizado para discursos apenas em momentos importantes, como grandes crises ou emergências.

"A política nunca deve ser um campo de batalha ou, Deus me livre, um campo de morte. Nada é mais importante do que estarmos juntos", destacou Biden no discurso.

"Não importa quão fortes sejam as nossas convicções, nunca devemos partir para a violência", destacou o democrata. "Precisamos resolver nossas diferenças nas urnas", concluiu.

Veja também Mundo Atentado contra Trump deve ser investigado por força-tarefa independente, anuncia Biden Mundo Espectador morto em atentado contra Trump tinha 50 anos e tentou proteger família de tiros

Mais cedo, na tarde deste domingo (14), Biden já havia anunciado a criação de uma força-tarefa independente para investigar a tentativa de assassinato contra Trump.

"Eu me dirigi ao chefe do Serviço Secreto para revisar todas as medidas de segurança para a Convenção Nacional Republicana, marcada para começar amanhã. Pedi uma unidade independente de segurança nacional para [investigar] o comício de ontem, para descobrir exatamente o que aconteceu. E nós vamos compartilhar os resultados dessa unidade independente com o povo americano", afirmou o presidente.

Biden também destacou ter falado com Trump ainda na noite do ataque, em uma conversa que classificou como "breve, mas boa".