Tempestade na Argentina arrasta avião, fecha aeroporto e deixa feridos; Inmet prevê temporal no BR

Uma tempestade com ventos fortes formou imagens de destruição em Buenos Aires, na Argentina, e na região metropolitana da cidade, arrastando aviões, o que levou ao fechamento do aeroporto, e ferindo pessoas na madrugada deste domingo (17). O fenômeno pode impactar o Sul do Brasil e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou 2 avisos de perigo de tempestades.

Na Argentina, os ventos alcançaram a velocidade de 150 km por hora causando, pelo menos, 13 mortes e deixando várias pessoas feridas no município de Bahía Blanca, onde o teto de um clube desabou no momento em que acontecia um evento, nesse sábado (16). As informações sobre a situação no país vizinho são do jornal Folha de São Paulo.

Registros de aviões da companhia Aerolíneas Argentinas sendo arrastados pelo vento foram compartilhadas nas redes sociais. O aeroporto também teve o teto destruído e outros prejuízos na estrutura durante a chuva.

Os vídeos também mostram prédios altos se movendo com a força do vento, dezenas de árvores, marquises e placas derrubadas pela tempestade. A região também é afetada pela oscilação de eletricidade.

A administradora do aeroporto informou que quase todos os aviões tiveram o voo cancelado ou foram deslocados para Ezeiza, distante 40 minutos da capital, que também foi prejudicado pela chuva.

"A pista está operando, mas até agora (9h40) não chegou nem partiu nenhum voo. As operações serão normalizadas ao longo das horas, de acordo com as reprogramações feitas por cada companhia aérea", indicou a empresa.

Tempestade no Brasil

O Inmet divulgou 2 avisos de perigo relacionado a tempestades nos 3 estados do Sul do Brasil, válidos entre este domingo (17) e para segunda (18). Nesse período, pode ocorrer chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia.

Além disso, ventos intensos, de 60 a 100 km/h, e queda de granizo podem fazer parte da tempestade. O Inmet alerta para o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.