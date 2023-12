Cônsul honorário do Reino Unido e esposa são sequestrados no Equador, confirma polícia

Colin Armstrong, de 78 anos, cônsul honorário do Reino Unido na cidade de Guayaquil, no Equador, foi sequestrado ao lado da esposa durante a madrugada deste sábado (16), no contexto de aumento da violência relacionada ao tráfico de drogas. As informações são do jornal O Globo com base na polícia equatoriana.

Colin estava com a mulher na província de Los Ríos, na fazenda do casal, quando os dois foram levados. O cônsul honorário é um representante do país de origem na nação onde vive, atuando de forma voluntária.

O homem também é fundador da empresa do setor agrícola Agripac, que produz, distribui e vende suprimentos. Além disso, Colin possui uma propriedade turística na Inglaterra, o Tupgill Park Estate, em North Yorkshire.

A policial equatoriana confirmou, por meio das redes sociais, o sequestro do cônsul e que equipes estão realizando um trabalho operacional e investigativo em Los Ríos. Até o momento, a embaixada do Reino Unido e o Ministério das Relações Exteriores do Equador se pronunciaram.

Violência no País

O Equador vivencia o aumento dos casos de assassinatos, sequestros e extorsões devido aos cartéis de drogas estrangeiros e locais. No País, vários grupos criminosos controlam as prisões e as ruas. A taxa nacional de homicídios, por exemplo, cresceu de 6 para 26 por 100 mil habitantes, desde 2018.

Daniel Noboa, presidente equatoriano desde novembro, está comprometido a combater as organizações de tráfico de drogas. Em 2021, o Equador apreendeu 210 toneladas de drogas, sendo um recorde de apreensão.