Bebê é encontrado vivo em árvore após ser levado por tornado nos EUA

Após ser arrastado por um tornado, um menino de apenas quatro meses foi encontrado vivo em uma árvore, localizada a cerca de 7,5 metros de onde morava com a família. O incidente ocorreu em uma cidade no interior do estado do Tennesse, nos Estados Unidos, no início do mês.

Ouvida pela emissora norte-americana ABC, Sydney Moore, mãe do pequeno Lord, explicou que, no momento em que o tornado se aproximou da residência da família, havia acabado de colocar o bebê e o filho mais velho, Princeton, de 1 ano, para dormir. Foi então que ela e o noivo, Aramis Youngblood, ouviram um som alarmante, parecido com o de “um avião se aproximando”.

Preocupado, o casal tentou proteger os filhos, correndo em direção às crianças. A mãe foi ao encontro de Princeton, que dormia em um quarto nos fundos da casa, mas uma parede acabou caindo sobre eles, deixando-os presos. Enquanto isso, o pai tentou resgatar o caçula, sendo impedido pela força da tempestade, que os arrastou.

“Aramis estava no quarto da frente, com Lord. O telhado caiu e os varreu. O berço foi a primeira coisa a desaparecer”, narrou Sydney à emissora.

Após a passagem do tornado, a mulher conseguiu se comunicar com o noivo, mas nenhum dos dois tinha pistas sobre o paradeiro do filho caçula e decidiu realizar uma busca. A procura durou dez minutos e terminou com Lord sendo encontrado aninhado em uma árvore. “Foi como se ele tivesse sido colocado na árvore, como um pequeno berço para um bebê”, afirmou a mãe.

Apesar do susto, Lord sofreu apenas um corte no rosto, enquanto o pai acabou tendo o ombro quebrado.

Com todos em segurança, a família, que perdeu tudo o que tinha durante o fenômeno, tenta reconstruir a vida. Atualmente, os pais estão hospedados em um quarto de hotel, e as crianças foram abrigadas na casa de um primo de Sydney.

Legenda: Assim como a casa de Lord, dezenas de construções foram destruídas pelo tornado Foto: AFP

De acordo com a tia dos bebês, Caitlyn Moore, além de ter a casa destruída, o casal perdeu alimentos, fraldas, lenços umedecidos e roupas dos filhos.