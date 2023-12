Idosa de 72 anos é resgatada após 4 dias presa entre rochas nos EUA

Uma idosa de 72 anos foi resgatada condado de Canyon, em Idaho, nos Estados Unidos, após ficar quatro dias desaparecida. A mulher sofreu um acidente de carro e ficou presa entre rochas até ser resgatada no último sábado (9).

Em um comunicado publicado no Facebook, o Gabinete do Xerife do Condado de Canyon informou que recebeu uma ligação de dois homens que localizaram um veículo na região de um cânion em um desfiladeiro na manhã de sábado.

A descrição do carro correspondia com o veículo de Penny Clark, que havia sido dada como desaparecida pelo Departamento de Polícia de Nampa. Familiares da idosa afirmaram que estavam sem contato com ela desde o dia 5 de dezembro.

Operação de resgate

Uma equipe do Gabinete foi até o local e encontrou o carro a aproximadamente 200 metros abaixo da parede do cânion. Em seguida, Clark foi encontrada a cerca de 12 metros abaixo da localização do veículo.

Aproximadamente às 13h, uma equipe de resgate conseguiu chegar a Clark e identificar que ela estava "consciente e alerta'. Após o resgate, a idosa foi atendida por uma equipe médica no local e depois foi transportada para um hospital.

“Este é francamente um dos incidentes mais milagrosos dos quais me lembro em todos os meus anos na Polícia e é um verdadeiro testemunho da força e coragem de Penny Clark”, disse o xerife do condado de Canyon, Kieran Donahue.

"Os médicos que a avaliaram no local acreditam que ela estava lá há pelo menos alguns dias, e muito provavelmente desde terça-feira, quando sua família teve contato com ela pela última vez. É realmente um milagre e tenho esperança de que ela se recupere totalmente", destacou.