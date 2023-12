Brasileira que estava desaparecida nos EUA é encontrada após 23 dias

A adolescente brasileira que estava desaparecida desde o dia 20 de novembro foi encontrada com vida nos Estados Unidos. A notícia foi anunciada pelo pai da jovem nas redes sociais. Segundo ele, a adolescente foi localizada entre o fim da tarde e o início da noite desta quarta-feira (23).

A brasileira estava desaparecida há 23 dias. Ela saiu de casa à tarde e disse ao pai que retornaria às 18h30 (horário local). De acordo com publicação do portal Uol, ela estava apenas com a roupa do corpo e um caderno que usa para desenhar.

Manuela Keller é natural de Brasília e mora com os pais na capital dos EUA desde 2016. Atualmente, a adolescente está cursando o último ano do ensino médio.

Buscas

Estavam envolvidos na busca um investigador da polícia norte-americana e um detetive particular, contratado pela família. Com o trabalho de investigações, eles receberam uma pista que levou ao paradeiro da jovem, encontrada em um bairro no estado de Maryland, a cerca de 30 minutos de distância de Washington D.C, onde a família dela mora.

"Fisicamente, ela está bem. Mas, psicologicamente, ela não está bem. Está muito abalada. Ela afirmou para a gente que ela estava lá porque ela queria. Isso é incompreensível, mas a gente está aqui para apará-la, cuidar dela, para ela ter todo o amparo, todo o amor que a gente possa dar para ela", disse o pai da adolescente.

Por meio das redes sociais, ele agradeceu, em nome da família, a todos os envolvidos na busca pela jovem e aos internautas que compartilharam informações durante o período em que ela estava desaparecida.

CIRCUNSTÂNCIAS DO DESAPARECIMENTO

Segundo a família, Manuela saiu de casa sem dizer para onde iria. No dia 21 de novembro, ela entrou em contato com os pais e avisou que estava em Baltimore, que fica a pouco mais de 1 hora de Washigton. Ela afirmou que estava acompanhada de amigos e que precisava de um tempo sozinha.

Após obter acesso ao celular e redes sociais da filha, os pais descobriram que ela vivia um suposto relacionamento com um homem de 21 anos. Eles trocaram mensagens até o dia em que ela saiu de casa.

A polícia entrou em contato com o suspeito, mas ele afirmou que não tinha informações sobre o paradeiro da brasileira.