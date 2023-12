Garoto que desapareceu durante férias é encontrado após seis anos em montanha na França

Um garoto britânico que desapareceu aos 11 anos durante férias na Espanha foi encontrado nessa quarta-feira (13) em uma montanha na França. Alex Batty, atualmente com 17 anos, revelou que foi levado pela própria mãe e pelo avô para viver em uma "comunidade alternativa" que mudava de localização periodicamente.

Ele caminhava na região de Pirineus, sob chuva, com um mochila e um skate quando o estudante e entregador Fabien Accidini o avistou e ofereceu carona. De acordo com BBC, o garoto contou a história durante uma viagem de três horas de carro, e o foi convencido a procurar as autoridades.

Alex foi encaminhado para uma delegacia de polícia em Revel, no sul da França. Ele informou sua identidade aos agentes, e as autoridades confirmaram com a embaixada do Reino Unido.

Em entrevista ao jornal francês Le Depeche, o jovem que encontrou Alex disse que ele parece calmo, mas inicialmente tentou esconder seu nome. Ele aparentou estar saudável e informou que nunca foi maltratado e só queria voltar para sua avó em Oldham, no Reino Unido.

"Ele disse que vivia numa espécie de comunidade itinerante. Não estava sob nenhuma coação, mas disse que achava a mãe um pouco estranha e decidiu que não queria esse tipo de vida, e que queria definir seu próprio caminho", disse o jovem estudante.

Segundo Fabien, Alex contou que chegou a ver em uma casa luxuosa na Espanha com outras 10 pessoas. O grupo se mudou para a França em 2021, e no fim de semana passada ele resolveu deixá-los.

Avó temeu sequestro

A avó, e tutora legal, Susan Caruana, informou ao The Sun que já falou com o neto e está "muito feliz que ele está bem". À época do desaparecimento, ela disse que a mãe de Alex, Melanie Batty, e o avô, David Batty, não gostavam que ele fosse à escola e sempre falavam em buscar estilos de vida alternativos.

Susan achou que a filha e o ex-marido haviam levado Alex para uma comunidade espiritual no Marrocos, onde eles já haviam morado previamente.

No dia que era previsto para o retorno deles da Espanha em 2017, Susan disse que recebeu um vídeo onde Melanie, David e Alex explicavam que não voltariam e que "estavam felizes". A avó ficou preocupada e, desde então, esperava que recebesse notícias sobre o neto.