Deputado turco infarta ao falar sobre guerra de Israel e morre dias depois

O deputado turco Hasan Bitmez morreu, na manhã desta quinta-feira (14), dois dias após desmaiar durante uma sessão no parlamento da Turquia. O político criticava as ações do governo de Recep Tayyip Erdogan na guerra entre Israel e Hamas quando chocou os colegas no local.

"Que Deus tenha piedade do nosso deputado. Presto minhas condolências à sua família e a todos seus entes queridos. Descanse em paz", disse o ministro da saúde, Fahrettin Koca, em comunicado sobre a morte.

Bitmez sofreu um ataque cardíaco na tribuna e foi socorrido pelos demais parlamentares, sendo internado logo em seguida no Hospital da Cidade de Ancara em estado grave.

Durante o ocorrido, o homem de 54 anos chegou a bater a cabeça no chão, recebeu uma massagem cardíaca, mas não respondeu aos estímulos.

Críticas ao governo

No momento da intercorrência, Hasan Bitmez criticava as relações comerciais mantidas entre Turquia e Israel mesmo com as críticas do partido governista, o AKP, aos ataques constantes em Gaza.

"Vocês permitem que navios se dirijam a Israel e descaradamente chamam isso de comércio. Vocês são cúmplices de Israel", afirmou ele, enquanto um cartaz aponta as frases: "Israel assassino".

"Eles pensam que, caso se livrem de nós, não se livrarão da culpa. Se se livrarem do castigo da história, não se livrarão do castigo de Alá", reforçou. Em seguida, com o mal súbito, ele foi levado em ambulância.

Um exame de angiografia constatou que duas artérias estavam completamente bloqueadas, o que resultou na conexão de Bitmez a um respirador pulmonar. Segundo a BBC, o político era diabético e tinha dois stents cardíacos.

Partido

O partido do deputado, Felicity, descreve a posição governista como "moderada" diante do ocorrido em Gaza, sendo uma forte vertente crítica. Segundo Bitmez afirmou em discurso, Erdogan era "diretamente responsável por cada bomba de Israel lançada sobre Gaza".

Em maio, a sigla se uniu ao principal bloco de oposição para apoiar Kemal Kilicdaroglu, que fazia frente a Erdogan. Ainda que a aliança não tenha resultado em vitória, o acordo resultou em alguns assentos no parlamento.