Quais previsões de Nostradamus para 2024 ? Escritos do vidente têm revelações de seca e novo papa

Entra ano e sai ano, as pessoas continuam curiosas para saber o que Michel de Nostredame roteirizou para o futuro. Conhecido como o "profeta da destruição", o astrólogo, médico e vidente francês escreveu, em 1555, o livro "Les Propheties" ("As Profecias", em tradução livre).

O manuscrito contém 942 quadras poéticas (versos agrupados em quatro linhas) nos quais promete revelar o futuro — da forma mais tenebrosa possível — para cada ano.

A leitura ganha interpretações variadas de diversos estudiosos do mundo. Alguns especialistas afirmam que Nostradamus previu acontecimentos que ficaram na história, como a ascensão de Adolf Hitler, o assassinato de John F.Kennedy, os ataques de 11 setembro, a Covid-19 e a morte da Rainha Elizabeth.

O que vai acontecer em 2024 segundo Nostradamus?

Morte do Papa Francisco

De acordo com as interpretações dos estudiosos, o vidente prevê a morte do atual líder da igreja católica, Papa Francisco, que completará 87 anos no próximo dia 17 de dezembro.

"Através da morte de um pontífice muito velho, um romano de boa idade será eleito, dele se dirá que enfraquece a sua visão, mas por muito tempo ficará sentado e em atividade mordaz", verso escrito por Nostradamus.

Guerra Vermelha

Não será no próximo ano que o mundo terá paz. Segundo Nostradamus, em 2024 haverá "um combate e batalha naval".

"Um adversário vermelho ficará pálido de medo, colocando o grande oceano em pavor", previu o francês.

Conforme o New York Post, o "adversário vermelho" é uma referência à China e a sua bandeira. Já a "batalha naval" pode ser uma alusão às tensões do país com a Ilha de Taiwan.

"Dança das cadeiras" na família real

Ao que indica Nostradamus, a família real britânica passará por uma mudança inesperada em 2024, não só pela saída do Rei Charlles III do trono, mas pelo sucessor do monarca.

"Logo depois [de uma guerra desastrosa] um novo rei será ungido / Que, por um longo tempo, apaziguará a terra", escreveu o vidente.

Mario Reading, especialista no livro do vidente, analisou que Charles III pode abdicar do trono pelos "ataques persistentes contra ele e sua segunda esposa". Um verso escrito por Nostradamus diz :"porque eles desaprovaram de seu divórcio, um homem que, depois, foi considerado indigno, o Rei das Ilhas teve sua saída forçada pelo povo. O homem que o substituirá nunca esperou ser rei".

"O homem que o substituirá nunca esperou ser rei", seria uma referência a Harry, aquele que "não tem a marca de um rei" e atualmente, não integra a linha de sucessão do trono real.

Seca, fome, inundação e calor

As mudanças climáticas e os alerta para o colapso mundial foram pauta que de fato ocorreram em 2023. Organizações e especialistas falam há muito tempo sobre os caminhos que o planeta está tomando para ruir com as consequências ambientais.

No entanto, em 1555, Nostradamus já teria sentido o calor e a seca que viria mais de 400 anos depois. Segundo ele: "a terra seca ficará mais seca e haverá grandes inundações que serão vistas". Além disso, o aumento da fome também foi discutido pelo vidente.