Médicos retiram 300 pedras nos rins de jovem de 20 anos em Taiwan

Uma jovem de 20 anos precisou realizar uma cirurgia de emergência após sentir fortes dores na região da barriga e do quadril. Conforme o portal chinês CTWant, a mulher retirou mais de 300 pedras do rim esquerdo no Hospital de Chi Mei, em Taiwan.

Aos médicos, a jovem declarou que não gostava de beber água, dando preferência para chás e bebidas açucaradas. O quadro dela estava estável após operação e ela recebeu alta hospitalar depois de alguns dias de observação. Na última sexta-feira (8), estava recebendo acompanhamento ambulatorial.

As maiores pedras retiradas tinham cerca de 2 centímetros de diâmetro. Ela estava com desidratação crônica, sendo esta condição de saúde um dos fatores para a formação das pedras nos rins.

Veja também

Quais os sintomas das pedras nos rins?

As pedras nos rins, como são conhecidos os cálculos renais, são geradas em decorrência de fatores como obesidade, diabetes e pressão alta. As partículas rígidas também podem se formar em casos de desidratação.

A dor inicia na região próxima dos órgãos genitais, causada pela tentativa do organismo de expulsar as partículas. Também é possível apresentar náuseas, sangue na urina, vômitos e febre.