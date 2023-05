SpaceX lança foguete Falcon Heavy para levar satélite em projeto de internet espacial; veja vídeo

Na noite deste domingo (30), com condições técnicas e climáticas favoráveis, o foguete Falcon Heavy, da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, finalmente, cruzou o céu da costa leste da Flórida para levar o satélite ViaSat-3 à órbita geoestacionária. O lançamento ocorreu as 21h26 no horário de Brasília.

O foguete é um dos veículos espaciais mais poderosos do mundo e foi lançado da plataforma 39A do Kennedy Space Center, em Merritt Island, depois de quatro adiamentos.

O Viasat-3, transportado pelo foguete, é um do conjunto de três satélites de produção própria que a empresa americana Viasat. O conjunto levará internet para praticamente qualquer local do planeta.

No caso, esse primeiro satélite cobre os países do continente americano e deve entrar em operação no mercado brasileiro no segundo semestre.

O segundo cobrirá Europa, Oriente Médio e África, e tem previsão de ser lançado ainda em 2023. Já o terceiro é destinado à região Ásia-Pacífico, e ainda não tem prazo estimado para ser enviado ao espaço.

Sucessivos adiamentos

Inicialmente o lançamento do Falcon Heavy estava previsto para o dia 8 de abril, depois passou para o dia 18. Em seguida ficou para dia 26, depois para o dia 28 e neste dia 30, finalmente, ocorreu.

A última semana foi marcada por chuvas fortes na Flórida. Em Titusville, cidade que dá acesso a Merritt Island, moradores relataram chuva de granizos.

O superfoguete da SpaceX voou pela primeira vez em um teste em 2018, quando transportou um Tesla do bilionário Elon Musk, proprietário de ambas as empresas.

Os últimos dois voos do Falcon Heavy foram em janeiro de 2023 e novembro de 2022. Não houve lançamentos em 2021 e 2020.