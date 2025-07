Rio Sena é liberado para banho após 100 anos; veja fotos

O rio Sena, um dos cartões postais de Paris, foi liberado para banhistas nesse sábado (5), após mais de 100 anos de proibição.

A reabertura histórica foi aprovada nesta semana, quando a prefeitura concluiu a limpeza do rio — processo que teve início antes dos Jogos Olímpicos de 2024, sediados na capital francesa.

A princípio, o banho seria permitido apenas até 31 de agosto deste ano, na temporada de verão da França, e em trechos específicos: próximo à Torre Eiffel e ao redor da ilha de Saint-Louis.

No entanto, uma chuva forçou o fechamento temporário dos trechos neste domingo (6) e as margens do Sena passaram a exibir a bandeira vermelha de proibição do nado.

Amostras da água foram colhidas para análise e os resultados devem ser divulgados nessa segunda-feira (7), quando termina o prazo do fechamento temporário.

Legenda: Foram liberados apenas três trechos para banho nas margens do rio Foto: JULIEN DE ROSA AFP

Dessa forma, dependendo da qualidade das amostras, é possível que a piscina de Paris Plage, situada em um canal no norte da cidade, seja reaberta nesta segunda.

Fechamento temporário é para garantir 'segurança máxima' de banhistas

Pierre Rabadan, secretário de Esportes de Paris, afirmou que os fechamentos temporários são uma "prova da seriedade do protocolo" implementado para garantir a "segurança máxima" dos banhistas do Sena.

No sábado, a prefeitura estimou que mais de 2,3 mil pessoas visitaram os três espaços de nado.

Legenda: Testes da qualidade da água serão feitos diariamente pela prefeitura Foto: JULIEN DE ROSA/AFP

"Se abrirmos a área de banho é porque a água está em conformidade com os regulamentos, não apresenta absolutamente nenhum perigo para as pessoas", reforçou Rabadan, garantindo que serão feitos testes diários da qualidade da água do rio.

Como foi feita a limpeza do rio Sena?

Para limpar o Sena, a prefeitura conectou milhares de residências ao sistema de esgoto, modernizou as estações de tratamento de água e construiu grandes reservatórios de água da chuva para evitar o transbordamento de esgoto durante temporais.