Réveillon 2025: mundo celebra a chegada do ano novo; veja fotos

Em todo o planeta cidades deram as boas-vindas a 2025 com celebrações que destacam o colorido no céu e trazem suas culturas. Nas capitais de países como Inglaterra, França, Austrália e Síria, entre outros, a contagem regressiva para o novo ano ocorreu em locais que são os seus cartões postais e em meio a fogos de artifício.

Veja fotos das comemorações pelo mundo

A Nova Zelândia foi um dos primeiros países do sul do Pacífico a dar boas-vindas para 2025. Em Auckland, a festa iniciou com fogos de artifício disparados do topo da Sky Tower, um dos principais prédios do país.

Legenda: Grande festa ocorreu na baía de Sidney Foto: David GRAY / AFP

Ainda as 10 horas da manhã do dia 31 no Brasil, foi a vez da Austrália celebrar o ano novo. Mais de 1 milhão de pessoas estiveram no porto de Sydney para a tradicional queima de fogos.

Legenda: Muitas luzes e cores na comemoração de 2025 em Hong Kong, na China Foto: MAY JAMES / AFP

A China também fez suas comemorações. Em Hong Kong a celebração contou com 12 minutos de fogos de artifícios no icônico Victoria Harbour. O tema da festa foi "Sinfonia da Felicidade".

Legenda: Sírios comemoram ano novo em praça de Damasco Foto: Abdulaziz KETAZ / AFP

Na Síria, a população foi até uma praça da capital Damasco para comemorar dançando ao som de música alta, fogos de artifício e luzes brilhantes. Este é o primeiro Ano Novo, após cinco décadas, em que a família Assad não governa o país.

Na Europa

Em Paris, a chegada de 2025 foi marcada pela presença de milhares de pessoas na Avenida Champs Élysées para participar da contagem regressiva. O show de fogos de artifício na capital francesa ocorre no Arco do Triunfo.

Legenda: Em Paris, o Arco do Triunfo, na Avenida Champs Élysées, se iluminou para comemorar o ano novo Foto: Thomas SAMSON / AFP

Já em Londres, mesmo com o mau tempo, a virada de ano contou com um show pirotécnico em dois dos pontos mais famosos da cidade, a roda-gigante London Eye e da Elizabeth Tower, onde está instalado o sino Big Ben.

Legenda: Em Londres, mau tempo não apagou brilho das comemorações em pontos turísticos Foto: Adrian DENNIS / AFP

Estados Unidos e Brasil

Legenda: Na Times Square, tradicional bola de cristal pesava quase 6 toneladas Foto: Yuki IWAMURA / AFP

Nos Estados Unidos e Brasil são cidades turísticas os pontos de maior comemoração da Ano Novo. Em Nova Iorque, a bola de quase 6 toneladas e 2.688 mil triângulos de cristal desceu de um poste na Times Square, para o delírio de uma multidão de pessoas.

Legenda: Multidão acompanhou virada do ano na Times Square, em Nova Iorque Foto: ohn Lamparski / Getty Images via AFP

No Brasil, a tradicional e maior festa é em Copacabana, no Rio de Janeiro. Lá, milhões de pessoas deram as boas-vindas a 2025 com queima de fogos de 12 minutos, sincronizada com canções mixadas de Lady Gaga, Madonna e Coldplay, além de “Evidências”, um dos maiores sucessos de Chitãozinho e Xororó.

Legenda: Maior festa do Brasil, Copacabana teve 12 minutos de queima de fogos Foto: Gabriel Monteiro/ Riotur

Ao todo, foram mais de 15 toneladas de fogos de artifício disparados de 10 balsas ancoradas no mar.