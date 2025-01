Atropelamento deixa 10 mortos e 35 feridos em rua de Nova Orleans, nos EUA

Um homem jogou uma caminhonete a toda velocidade contra uma multidão que comemorava o Ano Novo em Nova Orleans, nesta quarta-feira (1º). Ao todo, foram registrados 10 mortos e 35 feridos. O condutor do veículo foi morto em confronto com a polícia.

As forças de segurança disseram que o incidente ocorreu por volta das 3h15, horário local (06h15 no horário de Brasília), no coração do famoso French Quarter desta cidade dos Estados Unidos, que estava lotada de pessoas comemorando a chegada de 2025.

"Este homem, o perpetrador, atirou em nossos policiais quando bateu. Dois policiais foram baleados. Eles estão estáveis", disse a superintendente da polícia Anne Kirkpatrick em entrevista coletiva, garantindo que o agressor "tentou atropelar a maior quantidade de pessoas possível".

"Ele estava determinado a provocar o massacre e os danos que causou", acrescentou.

O suspeito do ataque morreu logo após a troca de tiros, informaram a CNN e a NBC, citando fontes policiais.

Embora o incidente não esteja sendo tratado como um ataque terrorista, Kirkpatrick disse que o veículo foi conduzido em "velocidade muito alta" e de maneira "muito intencional".

Um suposto artefato explosivo improvisado foi encontrado no local do incidente, informou o FBI, que assumiu o comando operacional das investigações.

"Estamos trabalhando para confirmar se este é um artefato viável ou não", disse a agente especial Alethea Duncan em entrevista coletiva.

Governador comenta caso

Legenda: Ambulâncias e viaturas da Polícia fecharam acesso de via para atender vítimas Foto: Reproduçaõ/Facebook

O governador de Louisiana, Jeff Landry, descreveu o incidente como um "ato horrível de violência".

Nas primeiras horas do ano, a área fervilhava de gente comemorando no French Quarter, bairro famoso por seus bares, restaurantes e história do jazz.

De acordo com relatos à CBS, um veículo em alta velocidade atingiu a multidão pouco antes de seu motorista pular no chão e começar a disparar uma arma, enquanto a polícia respondia ao fogo.

Uma caminhonete branca bateu em uma barricada "em alta velocidade". "Assim que passou por nós, ouvimos tiros e vimos a polícia correndo naquela direção", disse Nicole Mowrer à CBS.

"Quando os disparos acabaram, saímos para a rua e encontramos muitas pessoas que haviam sido atingidas. (Queríamos) ver o que poderíamos fazer para ajudar", acrescentou.