Rei Charles III visita Gales e encerra viagem pelo Reino Unido antes do velório de Elizabeth II

O recém-proclamado rei Charles III, de 73 anos, terminou, nesta sexta-feira (19), em Gales sua viagem pelo Reino Unido como novo monarca. O encerramento da agenda do herdeiro do trono britânico ocorre antes dele velar a mãe, Elizabeth II, ao lado dos irmãos na "Vigília dos Príncipes", marcada para esta noite, em Londres.

Ele agradeceu as demonstrações de carinho e pêsames do Parlamento regional, que fez uma cerimônia religiosa na catedral Llandaff de Cardiff. "Diolch o galon ichi am eich geiriau caredig", afirmou em galês. Na tradução para português, Charles III disse "obrigado de coração por suas palavras amorosas".

Centenas de pessoas, admiradoras da família real, também receberam Charles III e a nova rainha consorte, Camilla, com bandeiras de Gales, brancas e verdes com um dragão vermelho. O novo monarca passou 20 minutos apertando mãos, enquanto a multidão gritava "hip, hip, pelo rei!" e "Deus salve o rei!".

Perto dali, alguns manifestantes antimonarquistas ergueram faixas pedindo "Abolição da monarquia", "Cidadão não súdito" e "Democracia agora". Mas, muito menos numerosos, suas vaias foram abafadas por uma ovação de pé.

"Queremos dar apoio, estar ao lado dele, dar pêsames. Não vamos ao funeral, pensamos que ver um integrante da família real vivo é melhor que acompanhar o funeral de alguém", afirmou Vera Jackson, bancária de 39 anos.

Vigília dos Príncipes

O caixão de Elizabeth II está sobre um catafalco roxo, no topo de um pedestal, coberto pelo estandarte real, a coroa imperial e o cetro, símbolos do poder da monarquia britânica, em Westminster Hall.

A câmara ardente permanecerá aberta até 6h30 (2h30 de Brasília) da próxima segunda-feira (19), poucas horas antes do funeral de Estado na Abadia de Westminster e do sepultamento da rainha em uma capela no Castelo de Windsor.

A partir das 19h30 desta sexta-feira (15h30 de Brasília), Charles III e seus irmãos Anne, de 72 anos, Andrew, 62, e Edward, 58, prestarão homenagem à rainha na "Vigília dos Príncipes", uma tradição iniciada em 1936, quando os quatro filhos de George V permaneceram em guarda ao redor de seu caixão.

Charles e seus irmãos já velaram o caixão de Elizabeth II em Edimburgo na segunda-feira (12). Durante 10 minutos, eles permaneceram com as cabeças inclinadas ao lado do caixão de carvalho, vestidos com seus trajes militares, com exceção de Andrew, de quem a própria rainha retirou a honraria no ano passado por seu envolvimento em um escândalo sexual.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo