Filhos de Harry e Meghan se tornarão príncipe e princesa, mas não terão título de Alteza Real

Archie e Lilibet, filhos do príncipe Harry e da duquesa Meghan Markle, se tornarão príncipe e princesa, mas não terão direito ao uso do título de Alteza Real. A informação é do jornal britânico The Sun. O periódico revelou, inclusive, que a decisão da realeza deixou os pais das crianças "furiosos".

Segundo o The Sun, o rei Charles III nomeará Archie, de 3 anos, e Lilibet, de um, príncipe e princesa, respectivamente. Porém, como Harry e Markle não são membros ativos da realeza, porque renunciaram às funções reais em janeiro de 2020, os filhos não poderão ser chamados de Altezas Reais.

“O Harry e a Meghan estavam preocupados com questões de segurança e fazer seus filhos príncipe e princesa dará a eles novos níveis de proteção. Eles têm sido enfáticos desde a morte da rainha", disse uma fonte ao jornal.

A publicação explica ainda que Archie e Lilibet têm direito às nomenclaturas de príncipe e princesa porque agora são netos do rei. Contudo, por determinação do rei George V, bisavô de Charles III, em 1917, o título de Alteza Real é limitado a membros da monarquia ativa.

O The Sun lembra que o mesmo ocorreu com a princesa Diana (1961-1997), quando ela assinou o divórcio com o então príncipe Charles. Ela perdeu o direito ao uso de Alteza Real, mas seguiu como princesa por ter deixado de ser uma integrante ativa da realeza.

