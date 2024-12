Polícia procura turistas coreanos suspeitos de envolvimento em incêndio que matou médica alagoana na Tailândia

Três turistas coreanos são procurados pela polícia tailandesa por suspeita de envolvimento no incêndio que matou três pessoas no Ember Hotel, em Bangkok, capital da Tailândia, neste domingo (29).

Entre os mortos está a médica alagoana Carolina Canales, de 24 anos, que estava no país a passeio com o noivo, o arquiteto e estudante de medicina Fernando Resurreição, 26. Fernando conseguiu pular de uma janela do hotel e, apesar de ter se machucado, está estável. Ele se desencontrou da noiva após ambos inalarem muita fumaça.

Segundo o jornal tailandês Khaosod, as três pessoas investigadas – que não tiveram os nomes divulgados – estavam hospedadas em um quarto do quinto andar do prédio, onde o incêndio começou. Uma cama danificada foi encontrada no local, bem como elementos que sugerem que o quarto pode ter sido o ponto de origem do fogo.

Até o momento, não há indícios de falhas na segurança do hotel, que recebeu a licença para funcionar em 2020 e operava desde abril de 2022. De acordo com informações da mídia local, o prédio tinha extintores de incêndio em funcionamento e duas saídas de emergência.