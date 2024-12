Durante resgate, noivo procura por médica brasileira morta em incêndio na Tailândia; veja vídeo

Imagens obtidas pelo portal CNN Brasil mostram Fernando Lages da Ressureição, de 26 anos, buscando informações sobre a noiva, a médica Carolina Canales, durante um incêndio no The Ember Hotel, local onde ambos estavam hospedados em Bangkok, capital da Tailândia. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Fernando aparece andando sem camisa ao lado de bombeiros que atuavam no resgate das vítimas e procurando por Carolina. Segundo amigos das vítimas, Fernando pulou uma janela do hotel e conseguiu escapar das chamas. Veja o vídeo:

Ele fraturou uma perna e está internado em um hospital tailandês em estado de choque. A médica morreu no local do incêndio, conforme informações repassadas por um porta-voz da Polícia Real Tailandesa. Um ucraniano e um estadunidense também perderam a vida.

Noivado

Carolina e Fernando estavam juntos há oito anos e noivaram durante a viagem à Tailândia. Há cerca de uma semana, a médica compartilhou uma foto nas redes sociais em que anuncia o noivado. Os dois estavam no país asiático há pelo menos uma semana.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil, por meio da Embaixada em Bangkok, disse que "presta assistência consular às vítimas e mantém contato direto com as autoridades locais", mas informou que não poderia fornecer detalhes sobre os casos individuais "de assistência a cidadãos brasileiros".