A médica alagoana Carolina Pimentel Canales de Albuquerque, de 24 anos, morreu neste domingo (29) em um incêndio em Bangkok, capital da Tailândia. O acidente ocorreu no The Ember Hotel, onde Carolina estava hospedada com o companheiro, o estudante de medicina Fernando Ressurreição, 26, que conseguiu escapar do fogo pulando da janela.

O incêndio começou no 5º andar do prédio, por volta das 21h20 no horário local (11h20 no horário de Brasília), mas a fumaça logo se espalhou por todos os seis andares do hotel. 47 pessoas foram resgatadas.

Carolina e Fernando eram de Maceió (AL), tinham noivado há seis dias e voltariam para o Brasil entre este domingo e segunda-feira (30), de acordo com o Uol.

Segundo informações de pessoas próximas ao casal, os dois acordaram assustados ao perceber a fumaça no quarto e tentaram fugir do local. Enquanto Fernando conseguiu tentar pular da janela de outro quarto próximo ao do casal, Carolina não conseguiu sair do hotel.

As autoridades ainda não divulgaram a causa da morte da médica. Além de Carolina, outros dois turistas morreram no acidente. De acordo com o jornal Khaosod, duas das vítimas ainda foram socorridas e levadas ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos.