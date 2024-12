Avião faz pouso de emergência e sai da pista na Noruega

Um avião da companhia aérea holandesa KLM teve uma excursão de pista no aeroporto de Sandefjord, cidade distante a cerca de 100 quilômetros (km) de Oslo, capital da Noruega. A aeronave aterrissou em emergência no local, não conseguiu frear nos quase 3 km de pista e só parou em uma área gramada do espaço.

O caso aconteceu neste sábado (28). A bordo estavam 176 passageiros e seis tripulantes. Ninguém ficou ferido. O avião, um Boeing 737-800, é amplamente utilizado para voos de curta e média distância no Brasil, principalmente pela Gol Linhas Aéreas.

De acordo com informações dos portais g1 e Metrópoles, o incidente aconteceu após a aeronave decolar de Oslo com destino ao aeroporto de Schipol, nos arredores de Amsterdã, capital holandesa.

Logo após a decolagem, entretanto, o comandante e o co-piloto reportaram ao controlador aéreo que estavam com problemas em um dos motores. A KLM informou ainda que foi ouvido "um barulho muito alto" no avião.

Como resultado da situação de emergência, a aeronave foi redirecionada para o aeroporto de Torp, em Sandefjord. Sem conseguir parar nos 2.989 metros de pista, acabou parando no gramado após o fim de uma das cabeceiras.

Autoridades norueguesas falam que um "erro hidráulico" pode ter causado a emergência. Ele teria sido causado por um estouro de um dos trens de pouso do avião, conforme relatou uma passageira após relatos do comandante. O incidente será investigado pelos agentes do país europeu.