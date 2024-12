Ex-presidente dos EUA, Jimmy Carter morre aos 100 anos

O ex-presidente dos Estados Unidos entre 1977 e 1981, o democrata Jimmy Carter, morreu neste domingo (29) na cidade de Plains, no estado da Geórgia, em solo americano, aos 100 anos de idade. A informação foi confirmada por meio de um dos filhos dele, Chip Carter.

Jimmy Carter nasceu em Plains e estava sob cuidados paliativos desde fevereiro de 2023. O método foi o mesmo pelo qual foi submetido Rosalynn Carter, esposa do ex-presidente, casada com ele por 77 anos e falecida aos 96 anos em novembro do ano passado.

"Meu pai foi um herói, não só para mim, mas para todos que acreditam na paz, nos direitos humanos e no amor altruísta. Meus irmãos, minha irmã e eu o compartilhamos com o mundo por meio dessas crenças comuns. O mundo é nossa família pela maneira como ele uniu as pessoas, e agradecemos por honrar sua memória continuando a viver essas crenças compartilhadas", declarou Chip Carter em comunicado ao jornal americano The Washington Post.

Não foram divulgadas ainda informações sobre o velório do ex-presidente. Carter chegou a votar em Kamala Harris, atual vice-presidente dos EUA e então candidata à Presidência pelo Partido Democrata em 2024. A eleição foi vencida pelo candidato republicano e também ex-presidente Donald Trump, que voltará ao cargo em 20 de janeiro de 2025.

Quem era Jimmy Carter?

Aos 100 anos, Jimmy Carter era o ex-presidente dos EUA mais velho a continuar vivo, além de ter o maior período pós-presidência, quase 44 anos no total.

Filiado ao Partido Democrata, ele foi senador e governador da Geórgia antes de chegar à Casa Branca, sede do Poder Executivo do país norte-americano.

O ex-presidente era filho de um fazendeiro e de uma enfermeira. Em 1946, se formou em Ciência pela Academia Naval dos EUA, além de servir à Marinha estadunidense.

Acumulou somente um mandato à frente da Presidência dos EUA, sendo o 39º mandatário estadunidense, entre 1977 e 1981, em período marcado por diversos esforços de paz, mas com uma crise econômica sem precedentes.

No quesito de luta pelos direitos humanos, Carter foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 2002 pelo "esforço incansável para encontrar soluções pacíficas para conflitos internacionais, impulsionar a democracia e os direitos humanos e promover o desenvolvimento econômico e social".