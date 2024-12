Já é 2025 na Nova Zelândia e na Austrália; veja fotos

O ano novo chegou às 8h, no horário de Brasília, em Auckland, na Nova Zelândia. A festa iniciou com fogos de artifício disparados do topo da Sky Tower, um dos principais prédios do país.

Legenda: Ano Novo te queima de fogos na Nova Zelândia Foto: Reprodução/ YouTube

Em Sydney, na Austrália, uma queima de fogos teste foi realizada antes da meia-noite. Porém, a festa oficial começa às 10h no horário de Brasília, quando o dia 1º de janeiro chega.

Ao meio-dia daqui, 2025 também chega no Japão, Coreia do Sul e Coreia do Norte.

Outros locais em que já é 2025

Kiribati, Samoa, Polinésia Francesa, Tonga e Ilha Carolina também estão entre os lugares onde o novo ano já chegou. Isso acontece porque eles têm o fuso horário adiantado em relação aos outros países.

Américas, Europa e África ainda preparam a festa da virada. Na Polinésia, a Samoa Americana, é um dos últimos territórios habitados onde o ano novo chega.

