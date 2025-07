Pilotos desligaram motor errado antes de acidente com 179 mortos na Coreia do Sul, diz investigação

A investigação sobre o acidente do voo Jeju Air 2216, que explodiu em 29 de dezembro de 2024 na Coreia do Sul, aponta que os pilotos cometeram um erro durante o procedimento de emergência, após uma colisão com pássaros antes do pouso. As informações são da agência Reuters, divulgadas pelo jornal O Globo.

Segundo autoridades envolvidas na investigação, a tripulação desligou o motor esquerdo da aeronave, que ficou menos danificado após o impacto com as aves, ao invés do direito, o mais afetado pela colisão.

A nova informação, divulgada pela imprensa local, foi confirmada por uma fonte com conhecimento direto das investigações, conduzidas pela Junta de Investigação de Acidentes Aéreos e Ferroviários da Coreia do Sul (ARAIB), após reunião realizada entre os investigadores e familiares das vítimas, neste fim de semana.

A conclusão da equipe técnica foi embasada por dados extraídos dos gravadores de voz da cabine, sistemas de computador da aeronave e pelo próprio interruptor físico do motor, recuperado dos destroços. "A equipe de investigação tem provas consistentes e dados de respaldo. Essa conclusão não vai mudar", disse a fonte à Reuters, sob condição de anonimato.

Motores não apresentaram falhas

Após exames, a investigação concluiu que não havia falhas mecânicas antes da colisão com os pássaros. Um relatório preliminar divulgado em janeiro deste ano apontava a presença de restos de patos em ambos os motores, mas não especificava o nível de dano em cada um.

Segundo os investigadores, o motor direito sofreu danos mais severos, mas foi este que permaneceu ligado durante o procedimento de emergência.

O Boeing 737-800 da Jeju Air realizava um voo entre Bangkok, na Tailândia, e o Aeroporto de Muan, na Coreia do Sul, quando sofreu uma colisão com aves e tentou realizar um pouso de emergência.

A aeronave, que tocou o solo de barriga, deslizou na pista até ultrapassar os limites estabelecidos e se chocar contra um barranco que abrigava equipamentos de navegação. O avião explodiu com o impacto, resultando na morte de 179 das 181 pessoas a bordo.