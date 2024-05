Pessoa morre ao entrar em motor de avião da Embraer em funcionamento no aeroporto de Amesterdã

Uma pessoa morreu após entrar em um motor de avião em funcionamento no aeroporto de Schiphol, em Amesterdã, na Holanda, nesta quarta-feira (29). A aeronave é de fabricação da Embraer e pertence à KLM.

A força nacional do Reino dos Países Baixos e o Aeroporto de Amsterdã Schiphol confirmaram a morte em postagem na rede social "X", antigo Twitter.

Até a publicação desta matéria ainda não havia informações sobre a identidade da vítima.

"Hoje, houve um incidente terrível no qual uma pessoa terminou no motor de um avião. Nossos pensamentos vão para os parentes e nos preocupamos com passageiros e colegas que testemunharam o caso. A Polícia Real Militar está atualmente conduzindo uma investigação", disse, em comunicado, a direção do aeroporto de Schiphol.

Investigações

Os passageiros e a tripulação já haviam embarcado na aeronave quando o incidente ocorreu, e alguns deles testemunharam o incidente, segundo um comunicado do aeroporto holandês.

Na nota, a direção de Schiphol disse também ainda não saber as circunstâncias que levaram a vítima a entrar no motor em funcionamento.

Uma das suspeitas é que a pessoa tenha sido sugada para dentro. A KLM disse que abriu uma investigação para apurar o caso. O Conselho de Segurança da Holanda e a Polícia Real Militar também investigam o ocorrido.