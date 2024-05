Coreia do Norte envia balões com lixo, papel higiênico e fezes para o Sul

A Coreia do Norte enviou balões com sacos cheios de lixo, papel higiênico e supostas fezes de animais para áreas na fronteira com a Coreia do Sul, informou a imprensa local nesta quarta-feira (29), uma ação criticada pelo Exército de Seul, que a chamou de ato de "baixa categoria".

A imprensa sul-coreana recebeu várias fotografias de balões brancos amarrados a sacos de lixo cheios de resíduos e do que parecem ser excrementos.

No fim de semana, a Coreia do Norte alertou que cobriria as zonas fronteiriças do seu vizinho do sul com "pilhas de papel usado e sujeira".

Coreia do Sul alertou moradores

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul informou que observou "objetos não identificados, que acredita que são panfletos de propaganda norte-coreanos" na área de fronteira das províncias de Gyeonggi e Gangwon.

"Os cidadãos devem abster-se de praticar atividades ao ar livre, entrar em contato com objetos desconhecidos e devem reportá-los à base militar mais próxima ou à polícia", afirmou o governo em um comunicado.

O comando militar insistiu que ações de Pyongyang "violam claramente o direito internacional e representam uma grave ameaça à segurança do nosso povo". Também confirmou que alguns balões transportavam lixo. "Advertimos de modo veemente o Norte a parar imediatamente com estas ações desumanas e de baixa categoria", acrescentou.

Na noite de terça-feira, a província de Gyeonggi emitiu uma mensagem de alerta aos moradores. A nota pedia que evitassem sair de suas casas e denunciassem os objetos norte-coreanos aos militares.