Bilionário planeja lançar novo submarino aos destroços do Titanic após implosão da embarcação Titan

Uma dupla de milionários estadunidenses planeja lançar um novo submarino de águas profundas para chegar aos destroços do Titanic, após implosão da embarcação Titan da OceanGate, em junho de 2023. Conforme o GLOBO, o investidor imobiliário Larry Connor e o co-fundador da Triton Submarines, Patrick Lahey, devem fazer o mergulho de mais de 3,7 mil metros.

A ação busca provar que indústria de submarinos de águas profundas está mais segura depois do acidente com o Titan. Na época, a estrutura da OceanGate não aguentou a pressão da água e implodiu, matando as cinco pessoas que estavam no passeio. No entanto, ainda não há data prevista.

Em entrevista ao Wall Street Journal, Connor disse que Lahey projetou um submarino, chamado de Triton 4000/2 Abyssal Explore, que consegue chegar ao Titanic diversas vezes. O projeto custa cerca de US$ 20 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 100 milhões.

"Quero mostrar às pessoas em todo o mundo que, embora o oceano seja extremamente poderoso, ele pode ser maravilhoso e agradável e realmente mudar a vida se você seguir o caminho certo", afirmou Connor.

"Patrick vem pensando e projetando isso há mais de uma década. Mas não tínhamos os materiais e tecnologia. Você não poderia ter construído este submarino há cinco anos". Larry Connor Investidor imobiliário

Relembre o caso

A implosão do submersível e a morte dos passageiros foi confirmada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, em 22 de junho de 2023. O órgão detalhou que a cabine de pressão do Titan foi encontrada destruída em três pedaços.

Os primeiros levantamentos apontam que houve uma implosão, causada por uma perda de pressão da cabine do submersível. Mergulhadores experientes e ex-funcionários da empresa já haviam alertado que uma tragédia como essa poderia ocorrer.

Segundo uma ex-diretora da OceanGate, a empresa contratou "adolescentes" como engenheiros para a criação do submersível.