Diretor de Titanic desmente boatos de filme sobre o submersível Titan: 'não estou em negociação'

James Cameron, diretor de cinema responsável pelo longa Titanic, negou a possibilidade de produzir um filme sobre o submersível Titan, que foi destruído com seis pessoas dentro em junho. Na ocasião, o grupo buscava os destroços do naufrágio. As informações são do jornal O Globo.

O diretor havia comentado o ocorrido com o submersível da OceanGate em entrevistas sobre o assunto. Em seu histórico, James mergulhou 33 vezes até os destroços do Titanic.

"Não costumo responder a boatos ofensivos que saem na mídia, mas agora eu preciso. Não estou em negociação para um filme da OceanGate e nem estarei", publicou no Twitter.

I don’t respond to offensive rumors in the media usually, but I need to now. I’m NOT in talks about an OceanGate film, nor will I ever be. — James Cameron (@JimCameron) July 15, 2023

Além dos mergulhos, o cineasta tem conhecimento sobre a construção de submersíveis e avaliou que o equipamento não estava adequado aos protocolos de segurança, conforme entrevista à TV americana.

Ele comparou as viagens submarinas como uma "arte madura". "Estou impressionado com a semelhança do próprio desastre do Titanic, onde o capitão foi repetidamente avisado sobre o gelo à frente de seu navio e ainda assim navegou a toda velocidade", pontou.

Resposta às declarações

Cofundador da empresa americana OceanGate Expeditions, Guillermo Soehnlei respondeu às entrevistas do cineasta pontuando que a segurança era prioridade quando a companhia de exploração em águas profundas nasceu.

Ele disse não ter participado da criação do Titan, mas negou que o piloto e CEO Stockton Rush, que morreu na viagem, fosse imprudente.