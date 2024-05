Nova erupção vulcânica é registrada em península na Islândia

Uma nova erupção vulcânica teve início na península de Reykjanes, na Islândia, nesta quarta-feira (29), segundo o escritório meteorológico do país. A situação começou após as autoridades evacuarem a cidade vizinha, Grindavik. Informações são do jornal O Globo.

"Uma erupção começou perto de Sundhnuksgigar, ao norte de Grindavik", informou o Gabinete Meteorológico da Islândia. O comunicado foi publicado quase três semanas após o fim de uma erupção anterior, que havia começado no dia 16 de março.

Por causa da situação, o Blue Lagoon, a maior atração turística do país, teve de ser evacuado nesta quarta. A erupção foi a quinta a ocorrer na península desde dezembro.

Cidades evacuadas

De acordo com O Globo, a central de Svartsengi foi evacuada funciona remotamente desde a primeira erupção na região, em dezembro. Além disso, foram construídas barreiras para proteger o local.

A maioria dos quatro mil moradores da cidade vizinha, Grindavik, foram evacuados permanentemente em novembro do ano passado, antes das primeiras erupções.

Em janeiro, a lava fluiu para as ruas de Grindavik e chegou a engolir três casas. No entanto, alguns moradores voltaram a viver em bairros menos expostos ao risco.

A península de Reykjanes não sofria erupções há oito séculos, antes de março de 2021, quando houve a primeira. Vulcanologistas acreditam que uma nova era de atividade sísmica começou na região.