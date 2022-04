Passageiros de avião que desapareceu foram avisados sobre riscos, mas decidiram seguir viagem

Os passageiros do avião que desapareceu na Argentina teriam sido avisados sobre as condições climáticas instáveis e orientados a mudar a rota, segundo informou ao G1 o presidente do Aeroclube de El Calafate, Freddy Vignole.

No entanto, o grupo teria decidido manter o percurso inicial, mas não se sabe o motivo. Desaparecidos, os três brasileiros — um empresário, um advogado e um médico — partiram da cidade argentina de El Calafate, na quarta-feira (6), com destino a Treleu.

Os tripulantes iam para um festival em um aeroclube.

"Eles chegaram ao nosso hangar (em El Calafate), onde estavam guardados os aviões, com um plano voo feito, com a ideia de ir até Trelew. Tinham colocado como alternativa a localidade de Puerto Deseado, aqui na província de Santa Cruz", relatou Vignole.

CONFIRA AS ÚLTIMAS IMAGENS DO AVIÃO:

Quem são os passageiros

Os passageiros são o empresário catarinense Antônio Carlos Castro Ramos, o médico Gian Carlo Nercolini, também de Santa Catarina, e o advogado Mário Pinho.

Legenda: Gian, Mário e Antônio são amigos e estavam à bordo da aeronave que desapareceu Foto: Reprodução

Além de proprietário da aeronave, Ramos ainda seria o operador do veículo aéreo, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A família dele já viajou em direção ao país vizinho para acompanhar as buscas.

