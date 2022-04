Avião se parte em dois após pouso de emergência na Costa Rica; veja vídeo

Um avião de carga do modelo Boeing 757, operado pela empresa alemã DHL, sofreu um acidente nesta quinta-feira (7) na Costa Rica. O piloto fez um pouso de emergência após problemas hidráulicos, mas perdeu o controle, e a aeronave acabou se partindo em dois pedaços.

O piloto e o co-piloto a bordo saíram ilesos, segundo o jornal La Nación. Nesta manhã, o cargueiro decolou do Aeroporto Internacional Juan Santamaría (SJO), localizado na capital da Costa Rica, com destino à Guatemala, mas precisou retornar ao local de origem.

Pouso de emergência

“Mayday, mayday, mayday (sinal de alerta dos pilotos), temos problemas com o sistema hidráulico esquerdo. Temos duas almas a bordo. Temos duas e trinta horas de combustível. Vamos preparar nossa aeronave para poder fazer um pouso de emergência”, disse o piloto, de acordo com informações da mídia local.

Depois de fazer o pouso de emergência no aeroporto da Costa Rica, a aeronave saiu da pista e se partiu em dois pedaços, destruindo toda a fuselagem.

Câmeras no local registraram o acidente, e as imagens viralizaram nas redes sociais. Nos vídeos, o avião de carga se move pela pista e, durante as manobras de frenagem, a aeronave faz uma curva de 180° e se perde.

Assista aos vídeos

De acordo com o jornal local El Tiempo, a aeronave Boeing 757-200 sofreu danos mecânicos quando voava para a Guatemala, por isso teve que pousar na pista às 10h25, segundo um relatório do Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros chegaram ao local e conseguiram controlar a situação. Os profissionais também informaram que a carga não se deslocou do local apesar do impacto.

