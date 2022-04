Vídeo mostra último registro de avião desaparecido na Argentina com três brasileiros

O interior do avião RV-10 Executive, desaparecido na Argentina com três brasileiros, é mostrado em imagens exclusivas obtidas pelo jornal La Opinión Austral. Esses seriam os últimos momentos da aeronave, que desapareceu na quarta-feira (6).

No vídeo, provavelmente gravado por um dos pilotos, o painel de controle do avião é destacado. A hora da gravação foi entre 13h54 e 13h55 da quarta, segundo indica a tela.

CONFIRA AS ÚLTIMAS IMAGENS DO AVIÃO:

O desaparecimento ocorreu durante sobrevoo nas proximidades da vila Bahía Bustamante. Durante o voo, chovia na região. A aeronave saiu de El Calafate com destino a cidade de Treleu, na Argentina.

Segundo o presidente do Aeroclube Lago Argentino, Freddy Vergnole, os tripulantes foram avisados sobre as más condições do tempo antes de decolarem.

Quem são os tripulantes

Os passageiros são o empresário catarinense Antônio Carlos Castro Ramos, o médico Gian Carlo Nercolini, também de Santa Catarina, e o advogado Mário Pinho. As identidades foram revelados ao O Globo pela ACR Construções, empresa que Ramos preside.

Legenda: Gian, Mário e Antônio são amigos e estavam à bordo da aeronave que desapareceu Foto: Reprodução

Além de proprietário da aeronave, Ramos ainda seria o operador do veículo aéreo, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). A família dele já viajou em direção ao país vizinho para acompanhar as buscas.

Buscas

Conforme o La Opinión Austral, as buscas chegaram a ser interrompidas na manhã desta quinta por conta das condições climáticas, mas já foram retomadas.

Uma das hipóteses é que o trio de tripulantes tenha se deparado com uma formação de gelo durante o voo. "Aparentemente eles carregavam muitas formações de gelo nas asas, produzindo um peso que não permite que você voe", declarou Freddy Vergnole à imprensa local.

No entanto, as autoridades locais evitam afirmar que as condições climáticas têm relação com a perda de comunicação com o veículo.