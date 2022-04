Buscas por avião brasileiro que desapareceu na Argentina chegam ao 5º dia; mau tempo atrapalha

Este domingo (10) é o quinto dia de buscas por um avião brasileiro que desapareceu na Argentina. Conforme a Empresa Argentina de Navegação Aérea (EANA), a procura acontece por terra e mar. Devido ao mau tempo, as buscas aéreas precisaram ser interrompidas.

A aeronave de pequeno porte levava o empresário Antônio Carlos Castro Ramos, o advogado Mário Pinho, e o médico Gian Carlos Nercolini. Familiares dos desaparecidos permanecem na Argentina, de onde acompanham os trabalhos.

Na última quinta-feira (7), a procura aérea também chegou a ser interrompida devido ao mau tempo. A EANA afirma que participam das buscas o Exército, a Marinha e a Defesa Civil.

CONFIRA AS ÚLTIMAS IMAGENS DO AVIÃO:

ÚLTIMO SINAL

O avião RV-10 Executive sumiu na quarta-feira (6). Os brasileiros foram até a Argentina com intuito de comemorar o aniversário de um aeroclube do país. Partiram do aeroporto de El Calafate, na região da Patagônia, com destino a Trelew, no Sul argentino.

Legenda: Gian, Mário e Antônio são amigos e estavam à bordo da aeronave que desapareceu Foto: Reprodução

O grupo teria sido orientado a mudar de rota e parar em Puerto Deseado. De acordo com o presidente Aeroclube de El Calafate, Freddy Vignole, naquele momento já eram conhecidas as condições climáticas desfavoráveis para o trajeto previsto inicialmente.

Os brasileiros teriam decidido manter o percurso inicial. Durante o trajeto, o avião parou de se comunicar com a base aérea. O último contato aconteceu quando estavam em torno da Vila de Bahía Bustamante, em Chubut.

