Onda de calor na Índia: cerca de 50 pessoas morrem com suspeita de insolação

Uma severa onda de calor na Índia já causou a morte de, pelo menos, 50 pessoas. Segundo a Folha de S. Paulo, na última quarta-feira (29), os termômetros chegaram a registrar 52,3 ºC, em Nova Déli, capital indiana. Autoridades do país acreditam que as causas das mortes sejam insolações ou derrames ligadas as altas temperaturas.

Pelo menos 29 pessoas morreram em Bihar, um dos estados mais pobres do país, conforme a CBS News. Destes, 10 estavam trabalhando nas eleições que ocorrem neste sábado (1º).

Já em Jharkhand, pelo menos quatro pessoas morreram na última quinta-feira (30). Os estados Madhya Pradesh e Uttar Pradesh registraram 5 óbitos, sendo dois adolescentes de 12 e 14 anos. Em Rajasthan oito mortes foram registradas.

Em 2023, mais de 100 pessoas faleceram Índia e no Paquistão em abril e maio devido à onda de calor.

Prevenção

O governo recomendou que os trabalhadores operários recebam folgas remuneradas entre 12h e 15h. Também foram colocados em vias públicas borrifadores de água gigantes para a população.

A capital indiana traçou um plano em abril para se precaver do calor extremo. Está entre os produtos distribuídos água potável e kits de reidratação oral em postos de ônibus e proteção contra o sol para guardas de trânsito.