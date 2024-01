Número de mortos após terremoto no Japão chega a 65; país segue em alerta

A região central do Japão continua sendo abalada por tremores após o terremoto de magnitude 7,6 ocorrido na virada do ano. Segundo a TV estatal japonesa NHK, operações de resgate estão em andamento na província de Ishikawa. Conforme as autoridades locais, 65 mortes foram confirmadas. Milhares de pessoas permanecem sem água e eletricidade.

Há ainda o receio de que muitos estejam soterrados sob casas desmoronadas. Autoridades municipais em Wajima, cidade da província de Ishikawa, afirmam que 25 casas desabaram.

Bombeiros estão usando serras elétricas para entrar em prédios desmoronados e retirar pessoas presas sob os escombros

Os incêndios provocados pelo terremoto também destruíram cerca de 200 casas em Wajima. Na cidade vizinha de Suzu, as autoridades confirmaram que mais de 50 residências foram destruídas. Os feridos estão sendo tratados em hospitais de Wajima e Suzu.

Falta de água e deslizamentos

Milhares de pessoas nas províncias afetadas continuam abrigadas em centros de evacuação.

O abastecimento de água em algumas áreas foi cortado. Moradores fazem fila para ter acesso à água potável.

O terremoto também provocou deslizamentos de terra que romperam as principais vias rodoviárias para as duas cidades. Algumas delas permanecem fechadas.

As autoridades pedem às pessoas que tenham em mente a possibilidade de terremotos de intensidade 7, na escala japonesa, nos próximos sete dias, aproximadamente. A escala japonesa vai de 0 a 7, sendo 7 a mais forte.