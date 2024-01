Avião com 367 passageiros pega fogo em aeroporto de Tóquio, no Japão; vídeo

Um avião da Japan Airlines com 367 passageiros e 12 tripulantes pegou fogo no aeroporto de Haneda, em Tóquio, nesta terça-feira (2), após uma possível colisão com uma aeronave da Guarda Costeira, segundo informações da agência Reuters. Todos os ocupantes da aeronave foram evacuados em segurança, segundo a companhia aérea.

Imagens da TV pública japonesa NHK mostraram ao vivo o momento do pouso e o avião explodindo na pista. A aeronave havia partido do aeroporto Shin-Chitose, na ilha de Hokkaido, norte do país.

Chegam noticias muito preocupantes de uma colisão no aeroporto de Haneda, Japão, entre um Airbus A350 e um avião militar. A seguir com atenção pic.twitter.com/IDfzwEhHUi — José Correia Guedes (@cpt340) January 2, 2024

Ajuda para vítimas do terremoto

O avião da Guarda Costeira estava com seis tripulantes e também pegou fogo. Cinco deles morreram e um escapou, segundo informou a NHK. Conforme o portal g1, a aeronave levaria ajuda a regiões atingidas pelo terremoto de segunda-feira (1º) na costa oeste do Japão.

Todas as pistas do aeroporto de Haneda foram fechadas após o incidente.

*Matéria em atualização