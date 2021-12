Nasa lança maior e mais potente telescópio espacial da história neste sábado (25)

Após cerca de 14 anos de atraso, o telescópio espacial James Webb foi lançado pela Nasa na manhã deste sábado (25). O equipamento é o maior e mais potente já lançado.

Com mais de US$ 10 bilhões investidos desde o início de seu desenvolvimento em 1996, o telescópio vai estudar as primeiras estrelas e galáxias que se formaram, o nascimento dos sistemas planetários e até mesmo as origens da vida.

Além disso, James Webb deve aumentar a compreensão sobre buracos negros e catalogar potenciais exoplanetas habitáveis mais facilmente.

Lançado a bordo de um foguete Ariane 5 a partir de Kourou, na Guiana Francesa, o novo equipamento será operado pela NASA em parceria com a Agência Espacial Europeia (ESA).

Ele orbitará o sol a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra após uma viagem de um mês.

Legenda: Ao longo do seu desenvolvimento, o projeto do observatório sofreu com diversos percalços, gerando um atraso de 14 anos da previsão inicial para o lançamento. Foto: Reprodução/NASA

A expectativa é que o observatório seja o principal agente nos estudos do espaço profundo pela próxima década.

O lançamento e monitoramento do telescópio até sua saída da órbita da Terra foi transmitido através dos canais digitais da Nasa.

Funcionamento

O James Webb é um telescópio infravermelho capaz de observar luzes de comprimentos de onda de 600 a 28 mil nanômetros.

Isso significa que ele consegue identificar objetos que emitem luz em todo o espectro, como regiões de formação estrelar, exoplanetas e galáxias distantes.

O Webb ainda possui uma estrutura diferente da usada em outros telescópios. Ele conta com um espelho formado por 18 hexágonos que aumentam a reflexão da luz infravermelha. Esse diferencial aumenta a área efetiva de observação.

Legenda: O James Webb foi idealizado há mais de 30 anos, em 1996, e requereu mais de US$ 10 bilhões em investimentos. Foto: Divulgação/NASA

Histórico

O James Webb foi idealizado em 1996 e a ideia, na época, era que seu lançamento acontecesse entre 2007 e 2011. No entanto, os custos do projeto e adiamentos do seu cronograma postergaram essa previsão até 2021.

Em 2011, o projeto do observatório passou por diversas mudanças, de forma que o lançamento foi revisto para 2018.

Naquele ano, a Nasa solicitou um período maior de testes dos instrumentos do telescópio, adiando mais uma vez o lançamento para 2020.

A pandemia foi responsável por um novo atraso nos planos que finalmente se concretizaram neste sábado (25).

O telescópio tem o nome do antigo dirigente da agência espacial norte-americana entre fevereiro de 1961 e outubro de 1968. James Webb também trabalhou no programa Apollo, além de ter feito diversas outras contribuições para a ciência.

