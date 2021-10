Nasa descobre evidências do primeiro planeta fora da Via Láctea

A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa), achou evidências sobre o que pode representar o primeiro planeta fora da Via Láctea. A agência espacial norte-americana divulgou a descoberta nessa segunda-feira (25).

Possível exoplaneta se encontra a cerca de 28 milhões de anos-luz da Terra e está localizado na galáxia espiral Messier 51 (M51). O tamanho sera equivalente ao de Saturno.

As evidências foram captadas pelo telescópio Chandra-X e, conforme cientistas, abrem espaços para que novas pesquisas sejam tocadas e possibilitem a expansão do conhecimento sobre as galáxias.

"Estamos tentando abrir um novo campo para encontrar outros mundos, procurando por candidatos a planetas por meio de ondas de raios X, uma estratégia que torna possível descobri-los em outras galáxias”, pontuou a líder do estudo sobre exoplanetas, Rosanne Di Stefano, astrônoma do Centro de Astrofísica em Harvard.

O que são exoplanetas?

De acordo com a Nasa, exoplanetas são qualquer planeta fora do sistema solar. A maioria deles orbita outras estrelas consigo, mas há os exoplanetas que flutuam livremente, chamados de planetas errantes.

Até esta terça-feira (26), conforme o portal Exploração de Exoplanetas, da Nasa, 4.538 planetas fora do sistema solar foram encontrados, com outros 7.854 sendo candidatos. No entanto, todos estes estão dentro da Via Láctea.