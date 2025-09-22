Mulher ganha R$ 800 mil na loteria com números sugeridos pelo ChatGPT

A norte-americana Carrie Edwards ganhou US$ 150 mil (cerca de R$ 800 mil) em uma aposta na loteria da Virginia, nos Estados Unidos, com ajuda da inteligência artificial. A mulher acertou quatro dos cinco primeiros números sorteados e também o chamado Powerball, jogada que triplicou o prêmio.

Carrie que apostou online pela primeira vez, contou, em entrevista coletiva, que, no dia de escolher os números, pediu ao ChatGPT que sugerisse uma sequência.

A plataforma de inteligência artificial inicialmente respondeu com uma pergunta: "você sabe que isso depende apenas de sorte, né?". Mas, após a negativa, o sistema deu a Carrie uma sugestão que mudaria sua vida. De acordo com o site oficial da loteria, os números sorteados no dia da vitória foram: 26-28-41-53-64 e o Powerball 9.

Dois dias depois da aposta, Carrie estava em uma reunião quando recebeu a mensagem: "Colete seus ganhos da loteria". Ela imaginou que seria um golpe e pensou: "Eu sei que não ganhei". Mas ela realmente recebeu o prêmio das mãos de Khalid Jones, diretor-executivo da Virginia Lottery, empresa americana de apostas online.

Premiada doou o dinheiro

Premiada, a mulher imediatamente se organizou para doar o valor para três organizações beneficentes. "Assim que essa dádiva divina aconteceu, eu sabia exatamente o que deveria fazer", declarou.

A primeira instituição beneficiada foi a Associação para Degeneração Frontotemporal (AFTD), uma homenagem ao marido de Carrie, que faleceu de demência em 2024. Steve era um bombeiro em Fairfax County e ajudou nos resgates das vítimas do ataque de 11 de Setembro ao Pentágono. "Tudo que ele sempre quis foi ajudar as pessoas", afirmou a viúva na coletiva de imprensa.

A segunda instituição que recebeu parte do prêmio foi a Shalom Farms, uma fazenda localizada em Richmond, capital da Virginia, que tem como foco buscar soluções para a insegurança alimentar.

Carrie ainda doou para a Sociedade de Socorro da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais, que apoia as famílias de militares.

Gestores da loteria destacaram que raramente outros ganhadores têm atitudes como a de Carrie. “Senti-me abençoada e quero que isto seja exemplo de como quem recebe bênçãos pode abençoar outros”, disse ela, em entrevista.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.