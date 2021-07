Mortes em desabamento de prédio em Miami sobem para 86; outras 43 pessoas seguem desaparecidas

O desabamento de um prédio em Miami, nos Estados Unidos, ocorrido no dia 24 de junho, já deixou pelo menos 86 mortos. As autoridades locais divulgaram a descoberta de novos corpos neste sábado (10), informando também que um total de 62 pessoas foram identificadas e 43 ainda permanecem desaparecidas.

Leia mais Mundo Câmera registra desabamento de parte de prédio residencial de Miami Beach; veja vídeo

Após mais uma noite de buscas, sete novos corpos foram encontrados, disse a prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, em coletiva de imprensa.

Depois de quase duas semanas com esperança de encontrar sobreviventes, as autoridades resolveram interromper operações de resgate na última quarta-feira (7), para se concentrarem na recuperação de corpos.

Um dia após o incidente, foi divulgado que uma criança brasileira de cinco anos estava entre os desaparecidos. Conforme apuração do O GLOBO, a criança morava com os pais no apartamento de número 512. A mãe dele, Raquel Oliveira, de 41 anos, não estava na cidade no dia do acidente.

Animal encontrado com vida

Na sexta-feira (9), porém, os socorristas testemunharam um pequeno milagre quando resgataram com vida um gato de um apartamento do nono andar.

Binx, um felino de pelo curto e preto, foi devolvido aos seus donos, cujo pai de família é um dos desaparecidos.

Desabamento

O edifício de 12 andares Champlain Towers South, construído à beira-mar em Surfside, desabou parcialmente na madrugada de 24 de junho.

VEJA VÍDEO:

O restante do prédio foi demolido devido aos riscos à sua estabilidade na noite de domingo, permitindo que as equipes avançassem na escavação de áreas antes inacessíveis.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo