Câmera registra desabamento de parte de prédio residencial de Miami Beach; veja vídeo

Uma câmera de segurança registrou o momento em que parte do prédio residencial de doze andares desmoronou, na comunidade de Surfside, em Miami Beach, nos Estados Unidos, na madrugada desta quinta-feira (24).

As imagens mostram que, primeiramente, o meio do prédio desmoronou. E logo depois, uma das laterais colapsou. As autoridades de Surfside confirmaram uma morte e dez feridos.

Há registros de duas pessoas resgatadas dos escombros e 35 retiradas da parte do edifício que não desabou. O prédio tem doze andares, com 136 apartamentos. Estima-se que 55 apartamentos desmoronaram com o colapso.

Ainda não há informações sobre a causa do desmoronamento. Imagens mostram que uma das laterais do edifício desabou parcialmente, enquanto a outra permanece intacta.

Legenda: Parte de prédio colapsa em comunidade de Miami, na Flórida Foto: AFP

Um secretário de Sufside, Andy Hyatt, afirmou à CNN que os trabalhos de resgate e buscas de sobreviventes podem durar uma semana. "Isso não é uma coisa que vai ser breve. Vai algo a longo prazo e provavelmente no mínimo uma semana", disse.

Todo o edifício foi evacuado e os moradores foram levados para um centro comunitário. Policiais fazem o bloqueio da região do entorno. Mais de 80 equipes participam do resgate.

