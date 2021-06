Prédio residencial desaba em Miami e deixa pelo menos um morto; veja imagens

Um prédio residencial de doze andares colapsou parcialmente, na madrugada desta quinta-feira (24), na comunidade de Surfside, na cidade de Miami, nos Estados Unidos.

Segundo a CNN, o prefeito da comunidade, Charles W. Burkett, confirmou que pelo menos uma pessoa morreu e dez foram resgatadas com vida. "Isso é uma catástrofe horrível. Nos Estados Unidos, edifícios apenas não caem", disse o prefeito.

Ainda não há informações sobre a causa do desmoronamento. Imagens mostram que uma das laterais do eficício desabou parcialmente, enquanto a outra permanece intacta.

Legenda: Prédio tem doze andares Foto: AFP

Todo o edifício foi evacuado e os moradores foram levados para um centro comunitário. Policiais fazem o bloqueio da região do entorno.

Mais de 80 equipes participam do resgate. O prédio tem doze andares e 136 apartamentos, segundo sites imobiliários.

Legenda: Resgate em prédio colapsado é feito por 80 equipes dos bombeiros Foto: AFP

Uma moradora do prédio da frente, Kimberly Morales, afirmou à CNN que foi acordada com um grande barulho e os alarmes do edifício.

