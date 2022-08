Mísseis balísticos da China caem em águas do Japão em exercício militar, diz imprensa internacional

Cinco de 11 mísseis balísticos lançados pela China durante exercício militar, próximo a Twain, atingiram o mar do Japão, nesta quinta-feira (4). De acordo com a agência de notícias japonesa Kyodo, os cinco mísseis caíram na zona econômica exclusiva do país asiático, região que fica a cerca de 370 quilômetros da costa.

Pela manhã, a China realizou o maior teste com munição real já feito próximo a Taiwan, em protesto à visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha.

"Esta é uma questão grave que diz respeito à segurança nacional do nosso país e à segurança do povo", disse em coletiva Nobuo Kishi, ministro da Defesa do Japão.

Os nove mísseis voaram entre 350 km e 700 km após serem lançados do interior da China e das províncias costeiras de Fujian e Zhejiang, incluindo quatro que provavelmente atravessaram Taiwan, disse o ministério.

