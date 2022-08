Marinha americana envia navios de guerra à região de Taiwan antes de chegada de Pelosi

Os Estados Unidos mobilizaram quatro navios de guerra, incluindo um porta-aviões, em águas a leste de Taiwan, em meio ao alerta chinês da visita da presidente da Câmara dos Deputados norte-americana, Nancy Pelosi, à ilha. As informações são da CNN.

O porta-aviões USS Ronald Reagan havia transitado pelo Mar do Sul da China e estava atualmente no Mar das Filipinas, ao leste de Taiwan e das Filipinas, declarou um oficial da Marinha dos Estados Unidos à agência Reuters.

O Reagan, baseado no Japão, está operando com um cruzador de mísseis guiados, USS Antietam, e um destróier, USS Higgins.

Visita de Nancy Pelosa causa tensão entre países

Legenda: Chegada de Nancy Pelosi em Taiwan Foto: Reprodução/YouTube

Em uma visita sob ameaças da China, o avião da Força Aérea dos Estados Unidos transportando a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, chegou na manhã desta terça-feira (2) a Taiwan.

A aeronave pousou no aeroporto de Taipei. Por conta da visita, o governo chinês disse que aviões de guerra de Pequim sobrevoaram a linha que divide o Estreito de Taiwan - o que Taipei negou.

Com a visita, Pelosi se tornou a primeira representante do alto escalão do governo norte-americano a visitar Taiwan desde 1997.

