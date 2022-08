Quem é Nancy Pelosi e por que sua possível visita a Taiwan gera tanta repercussão

Nancy Pelosi, 82, iniciou, nesta segunda-feira (1º), uma viagem pela Ásia. Em simultâneo, a China ameaçou os Estados Unidos caso a líder da Câmara norte-americana visite Taiwan. Como proteção, o itinerário da viagem da democrata ainda é mantido em segredo por conta de tensões.

Quem é Nancy Pelosi

Legenda: Pelosi tem sido uma firme defensora da segurança nacional dos EUA e uma voz respeitada no exterior na promoção de valores democráticos. Foto: Reprodução/Instagram

Natural de Baltimore, em Maryland, a americana Nancy Pelosi é a 52ª presidente da Câmara dos Representantes, tendo feito história em 2007, quando foi eleita a primeira mulher a ser presidente da Câmara.



Em janeiro de 2019, Nancy Pelosi recuperou posição de segunda na linha de sucessão à presidência – a primeira pessoa a fazê-lo em mais de seis décadas.

A presidente da Câmara dos Representantes é a principal arquiteta da legislação de definição de geração sob duas administrações democratas, incluindo o Affordable Care Act e o American Rescue Plan.

Atualmente, no quarto mandato como presidente da Câmara, Pelosi está lutando pelo povo: trabalhando para reduzir custos, aumentar os salários e criar empregos para as famílias americanas.

Conflito Taiwan x China

A China considera Taiwan uma das províncias que ainda não conseguiu reunificar com o restante do território desde o fim da guerra civil chinesa.

Pequim cita, reiteradamente, a possibilidade de recuperá-la, inclusive pela força se considerar necessário.

O governo chinês se opõe a qualquer iniciativa que conceda legitimidade internacional às autoridades taiwanesas e a qualquer contato oficial entre Taiwan e outros países.

Visita a Taiwan

Legenda: Pelosi ao lado do presidente Azhar Harun e outros membros da Câmara dos Representantes da Malásia em reunião bilateral Foto: Reprodução/Instagram

Pelosi desembarcou nesta terça-feira na Malásia, onde se reuniu com o primeiro-ministro e o presidente da Câmara dos Deputados do Parlamento, na segunda etapa de sua viagem pela Ásia, após passar por Singapura.

O itinerário inclui escalas na Coreia do Sul e Japão, mas a perspectiva de uma visita a Taiwan continua chamando a atenção.

Em um comunicado, Pelosi afirmou: "estamos comprometidos com um amplo leque de discussões sobre a maneira de alcançar nossos objetivos comuns e tornar segura (a região do) Indo-Pacífico".

A Rússia expressou apoio a sua aliada China, país que se negou a condenar a invasão russa da Ucrânia.

"Washington desestabiliza o mundo. Nem um único conflito solucionado nas últimas décadas, mas muitos provocados", afirmou no Telegram a porta-voz do ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova.

Reação da China

Legenda: A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o primeiro-ministro da Singapura, Lee Hsien Loong, no primeiro encontro oficial da viagem de Pelosi à Ásia, em 1º de agosto de 2022. Foto: Reprodução/Instagram

A China alertou, nesta terça-feira (2), que o governo dos Estados Unidos "pagará o preço" se a presidente da Câmara de Representantes americana, Nancy Pelosi, visitar Taiwan durante viagem pela Ásia.

Hua Chunying Porta-voz do ministério das Relações Exteriores da China Estados Unidos carregarão a responsabilidade e pagarão o preço por minar a soberania e a segurança da China.

Embora a Casa Branca enfrente uma situação delicada com a viagem, o porta voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse que Pelosi "tem o direito" de visitar Taiwan. "Não há motivo para que Pequim transforme uma possível visita, coerente com a política americana há tempos, em uma crise", insistiu

Kirby citou relatórios do serviço de inteligência de que a China prepararia possíveis demonstrações de força militar que poderiam incluir o lançamento de mísseis no Estreito de Taiwan ou incursões de "grande escala" no espaço aéreo taiwanês.

Diante do cenário, o ministério da Defesa de Taiwan afirmou, nesta terça-feira, que o território está "decidido, capaz e confiante" de que conseguirá proteger a ilha das crescentes ameaças da China.

