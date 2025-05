Influenciadora brasileira é presa na Irlanda com drogas avaliadas em R$ 38 mil; Justiça nega fiança

A influenciadora brasileira Laryssa Sales, de 19 anos, e o namorado dela, Otavoio Martin De Sousa, de 30 anos, foram presos na Irlanda no último domingo (18). O casal foi capturado pela polícia em posse do equivalente a R$ 38 mil em drogas. As informações são do jornal O Globo.

Entre as substâncias encontradas com a dupla estão maconha, quetamina e MDMA. A Justiça negou um pedido de fiança realizado pela defesa nessa segunda-feira (19).

Conforme a publicação, os brasileiros foram abordados por policiais enquanto dirigiam um carro. Os narcóticos foram encontrados dentro do porta-luvas, juntamente a 3 mil euros em espécie (equivalente à cerca de R$ 19 mil), que estavam na porta do lado do motorista.

Os agentes de segurança disseram que Laryssa e Otavoio teriam informado um endereço falso quando questionados sobre o local onde moravam. O policial ainda afirmou que Laryssa "inclinou-se para o porta-luvas no que parecia ser pânico" quando ordenou que eles parassem o carro.

Influenciadora alegou que maconha era para uso próprio

A influenciadora argumentou que a maconha apreendida era para uso próprio e que o namorado não está envolvido com tráfico de drogas. Além de fornecer um endereço falso, a brasileira não apresentou um documento de identidade às autoridades e foi "muito pouca cooperativa", segundo eles.

No pedido de fiança, Laryssa Sales disse que chegou à Irlanda no ano passado e que trabalhava e estudava no país. Ao jornal The Irish Times, o advogado de defesa, Evan Moore, afirmou que o casal planejava voltar ao Brasil para passar um feriado. A brasileira ainda prometeu que, caso fosse solta, iria comparecer à próxima audiência no tribunal.

Laryssa Sales tem mais de 20 mil seguidores no Instagram, rede social em que compartilha a rotina como imigrante em Dublin, além de fotos como modelo e em viagens com o namorado.

