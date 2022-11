Homem é preso após atirar ovos no Rei Charles e na rainha Camilla; veja vídeo

Enquanto caminhavam pelas ruas de Yorkshire, na Inglaterra, o rei Charles III e a rainha consorte Camilla quase foram atingidos por ovos lançados por um homem. O suspeito, que estava entre multidão de súditos, foi detido pela Polícia local.

Assista ao momento do ataque:

Imagens transmitidas pela televisão britânica mostram o rei e Camilla apertando as mãos de pessoas reunidas em uma rua de York quando três ovos jogados em sua direção caíram no chão, a poucos centímetros de onde estavam. "Este país foi construído com sangue de escravos", gritou o autor do ataque. Ele foi preso na sequência.

"Que vergonha!", gritaram algumas das centenas de admiradores que vieram cumprimentar o novo casal real. "Deus salve o rei", gritaram outros.

Após o incidente, uma equipe de segurança acompanhou o casal real, como forma de garantir sua segurança e evitar qualquer outro dano.

O rei não deixou transparecer nenhum tipo de perturbação diante do ataque, continuando a cumprimentar os presentes no restante do percurso.

Ataques ao rei

O ataque não foi um caso isolado: em 2001, na Letônia, um estudante utilizou uma flor para lhe dar um tapa, como protesto contra a guerra do Afeganistão. Na Nova Zelândia, quatro anos mais tarde, uma mulher levantou a blusa e exibiu palavras de repulsa contra o colonialismo inglês.

