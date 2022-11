Conheça Maura Healey, eleita primeira governadora abertamente lésbica dos EUA

A democrata Maura Healey se tornou a primeira governadora abertamente lésbica eleita nos Estados Unidos, nesta terça-feira (8). Ela derrotou o republicano Geoff Diehl, apoiado pelo ex-presidente Donald Trump, no estado de Massachusetts.

Aos 51 anos, Maura Healy é a atual procuradora-geral de Massachusetts, localizado no nordeste do país. Ela venceu confortavelmente o adversário e garantiu para os democratas o importante estado, que estava nas mãos dos republicanos.

O governador em exercício Charlie Baker, um republicano moderado, decidiu não concorrer a um terceiro mandato.

No Twitter, a democrata deixou recado para apoiadoras. "Estou muito grata por compartilhar a cédula nesta eleição com mulheres tão incríveis. Para Kim Driscoll, Andrea J. Campbell, Deb Goldberg e Diana DiZoglio — obrigado por sua força, liderança e defesa do que é certo. Parabéns".

Candidatos LGBTQ

Conforme as agências internacionais, Healy pode não estar sozinha. A candidata democrata ao governo do estado de Oregon (noroeste), Tina Kotek, também é abertamente lésbica.

Essas eleições de meio de mandato foram as primeiras da história com candidatos LGBTQ nos 50 estados do país e na capital Washington D.C., um exemplo de como essa comunidade se tornou uma força eleitoral cada vez mais poderosa no país. A maioria concorre pelo Partido Democrata.

Quem é Maura Healey?

Legenda: Maura ao lado de Kim Driscoll, vice-governadora, e demais apoiadoras Foto: Reprodução/Twitter

Maura cresceu a mais velha de cinco irmãos criados por sua mãe Tracy, uma enfermeira da escola, em uma fazenda em New Hampshire.

Ela passou a infância com irmãos e irmãs, praticando esportes e trabalhando como garçonete no Hampton Beach Casino.

Maura comandou um time de basquete universitário, e depois passou dois anos como armador titular de 1,80m em um time profissional de basquete na Áustria. Ela voltou para casa para começar a carreira como advogada de direitos civis, e ela defende o povo de Massachusetts desde então.