Governo dos EUA anuncia que Israel aceitou cessar-fogo em Gaza; saiba mais

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, declarou nesta segunda-feira (19), em Tel Aviv, que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aceitou a proposta de para estabelecer um cessar-fogo na Faixa de Gaza. Blinken também fez um apelo ao grupo palestino Hamas.

"Em uma reunião muito construtiva com o primeiro-ministro Netanyahu hoje, ele me confirmou que Israel aceita a proposta de aproximação. Agora é a vez do Hamas fazer o mesmo", declarou Blinken. Ele ainda pediu para que as partes não tomem "ações que possam atrapalhar o processo" dos países mediadores, Estados Unidos, Catar e Egito, para conseguir uma trégua acompanhada de uma libertação de reféns.

Veja também Mundo Pesquisas apontam virada de Kamala Harris sobre Trump; entenda Mundo Rússia classifica fundação de George Clooney como 'indesejável' e proíbe sua atuação no país

Netanyahu declarou que deseja que o número "máximo" de "reféns vivos" seja liberto durante a primeira das três fases do plano proposto por Washington.

Blinken chegou no domingo em Israel e na terça-feira viajará ao Egito, onde os mediadores retomarão suas conversas, antes de se se dirigir ao Catar. Israel prometeu enviar uma delegação nas próximas negociações, segundo o secretário.

Israel e Hamas trocaram acusações sobre a responsabilidade pelo fracasso na rodada anterior de negociações indiretas para um cessar-fogo, em Doha, com a presença de representantes israelenses e dos países mediadores, Estados Unidos, Egito e Catar.

Na última sexta-feira (16), Os Estados Unidos, principal aliado israelense, apresentaram uma proposta de acordo, mas o Hamas rejeitou ao considerar que responde às condições impostas por Israel.

O Hamas pede a aplicação do plano apresentado por Biden no final de maio, que prevê uma primeira fase de seis semanas de trégua com uma retirada israelense das áreas densamente povoadas de Gaza e a libertação dos reféns sequestrados em 7 de outubro.